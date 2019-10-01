Google тестирует новый дизайн SERP с фильтрами на боковых панелях

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует обновлённый интерфейс поисковой выдачи на десктоп-устройствах.

В этой версии Google добавил новые опции справа и слева от результатов поиска – в те области, которые в текущем варианте оформления ничем не заполнены (кроме панелей знаний, которые появляются по отдельным типам запросов).

Так, слева отображаются дополнительные фильтры, а справа – список похожих запросов.

На данный момент новый UI выводится только по запросам, связанным с песнями и играми. Для книг, фильмов, музыкантов и групп он не работает.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.

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