Google исполнился 21 год

Сегодня, 27 сентября, Google празднует свой день рождения. Ему исполнился 21 год.

Очередную годовщину поисковик отметил праздничным дудлом. На нём изображён компьютер из 1998 года и старый логотип.

Ровно 21 год назад два студента Стэндфордского университета – Ларри Пейдж и Сергей Брин опубликовали документ, в котором был описан запуск прототипа «широкомасштабной поисковой системы».

На сегодняшний день Google работает на более чем 100 языках, отвечая на триллионы поисковых запросов каждый год.

С днём рождения, Google!

Напомним, что официально компания Google была основана 4 сентября 1998 года, но обычно она отмечает свой день рождения в другой день: 27 сентября.

19 августа 2004 года акции Google Inc. впервые появились на фондовом рынке. В этом году Google как публичной компании исполнилось 15 лет.

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