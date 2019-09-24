Facebook удалил американскую сеть страниц, которую вели из Украины. Охваты — как у BuzzFeed News и USA Today

О чем речь

23 сентября издание Popular Information рассказало о масштабной сети Facebook-страниц, которые распространяли виральный контент в США. Их регистрировала и вела украинская команда. Тематикой выступали религия, оружие, патриотизм, смешные животные. У наиболее популярной страницы I Love Ameriсa — более 1,1 млн лайков, пишут AIN.UA

С начала сентября сообщества начали публиковать и политический контент — агитацию в поддержку Дональда Трампа. В основном использовали старые мемы, а также распространяли дезинформацию. При этом, у сети были огромные охваты: по количеству взаимодействий она превосходили ведущие американские СМИ.

I Love Ameriсa

Единственное лицо, упомянутое в тексте Popular Information — одессит Андрей Зюзиков. Он зарегистрировал сайт, на который ранее ссылалась самая популярная страница проекта — I Love Ameriсa на 1,1 млн лайков.

В Украине Зюзиков занимается онлайн-продвижением и консультирует по работе с Facebook.

В Popular Information были уверены, что информационная кампания не была связана с правительством. Но отметили, что после выборов 2016 года подобные действия со стороны роSSийских троллей посчитали вмешательством в выборы. Кроме того, украинская сеть использовала мемы, которые прежде распространяли роSSийские тролли.

В Facebook на первый запрос журналистов отреагировали спокойно. Представитель соцсети отметил, что ни одна из указанных страниц не нарушает правил сообщества.

Примечательно, что этим воспользовался роSSийский пропагандистский сайт Sputnik — в публикации издания журналиста Popular Information обвинили в русофобии.

LOL.

Sputnik, the propaganda site controlled by the Russian government, wrote an entire article dunking on me because Facebook hadn't yet taken down the Ukranian pages I exposed in my report https://t.co/0MRNxVJbUJ pic.twitter.com/nVhsI3u8sh

— Judd Legum (@JuddLegum) September 23, 2019

Такое уже случалось

Во время президентской кампании 2016 года, похожая история развивалась в Македонии. Из этой страны вели сотни виральных пабликов с манипулятивным контентом, агитируя в пользу Дональда Трампа.

Самым известным кейсом стало поддельное издание USA Politics Today, которое распространяло дезинформацию под видом локального американского СМИ.

Изначально считалось, что активность македонцев — это способ заработать на медийной шумихе вокруг политической темы. Такую версию публиковало издание Deutsche Welle в 2016 году. Вот цитата одного из героев:

Мне нужно было что-то вирусное, что людям нравится читать, что-то вызывающее большой интерес в Америке. Я уже 6 лет слежу за политикой в США и увидел возможность для заработка.

Позже BuzzFeed News и международные расследователи указали на другие варианты. В частности, удалось зафиксировать связь между представителями роSSийской «фабрики троллей» и македонскими сетями.

В 2015 году, незадолго до регистрации первых балканских сайтов, страну посещала россиянка Анна Богачева. Она входит в список 13 россиян, которых специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В ответ на запросы журналистов Богачева отказалась сообщать, зачем летала на Балканы.


Михаил Сапитон, AIN

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