Google Ads позволил настраивать отслеживание конверсий при создании кампании

Google Ads сообщил, что рекламодатели теперь смогут настраивать отслеживание конверсий на этапе создании новой кампании.

Теперь, если отслеживание конверсий пока ещё не настроено, при создании кампании появится новый шаг с предложением создать действие-конверсию с настройками по умолчанию, основанными на выбранной цели.

Рекламодатель также получит email-сообщение с дальнейшими инструкциями по завершению настройки – добавлению глобального тега или тега события на страницы сайта.

Напомним, что в июне Google Ads позволил включать настройку конверсии на уровне кампании.

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