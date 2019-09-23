Google Ads позволил настраивать отслеживание конверсий при создании кампании

Google Ads сообщил , что рекламодатели теперь смогут настраивать отслеживание конверсий на этапе создании новой кампании.

Теперь, если отслеживание конверсий пока ещё не настроено, при создании кампании появится новый шаг с предложением создать действие-конверсию с настройками по умолчанию, основанными на выбранной цели.

Рекламодатель также получит email-сообщение с дальнейшими инструкциями по завершению настройки – добавлению глобального тега или тега события на страницы сайта.