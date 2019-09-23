2019-09-23
Google Ads позволил настраивать отслеживание конверсий при создании кампании
Google Ads
Теперь, если отслеживание конверсий пока ещё не настроено, при создании кампании появится новый шаг с предложением создать действие-конверсию с настройками по умолчанию, основанными на выбранной цели.
Рекламодатель также получит email-сообщение с дальнейшими инструкциями по завершению настройки – добавлению глобального тега или тега события на страницы сайта.
Напомним, что в июне Google Ads позволил включать настройку конверсии на уровне кампании.
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