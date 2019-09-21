Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы

Facebook запускает новые форматы мобильной рекламы, с которой пользователи смогут взаимодействовать в ленте новостей.

Видеореклама с опросами

Рекламодатели смогут добавить в видеорекламу вопрос с двумя вариантами ответов. Такую рекламу можно разместить только в мобильной ленте Facebook. Количество знаков в тексте опроса ограничено: в вопросе – до 80 знаков, в ответах – до 24.

Новая функция будет запущена по всему миру до конца сентября. Всего будет доступно три вида опросов:

Только опрос — позволяет взаимодействовать с целевой аудиторией.

Опрос, обзор и поиск — даёт возможность направить пользователя на сайт бренда.

Опрос, обзор и установка — позволяет направить пользователя на скачивание приложения.

Реклама с элементами дополненной реальности

Объявления этого формата позволят пользователям опробовать продвигаемые товары с помощью камеры. Например, посмотреть, как разные оттенки помады будут смотреться на их губах.

Полученным фото или видео можно будет поделиться через Messsenger или в Stories.

Бета-версия нового формата будет запущена осенью 2019 года. Эту рекламу можно будет использовать только в мобильной ленте. Ретаргетинг на пользователей, взаимодействующих с такой рекламой, доступен не будет.

Игры от брендов

Наконец, рекламодатели также смогут создать игру специально для мобильной ленты. Новый формат уже протестировали такие бренды, как Vans и Uber India.

На данный момент этот инструмент доступен в открытой бета-версии.

Напомним, что Facebook начал тестировать AR-рекламу в новостной ленте в июле прошлого года.