Google ранжирует синдицированный контент выше оригинального

Ранее в этом месяце Google обновил свой алгоритм для продвижения в выдаче оригинального новостного контента. Несмотря на это, синдицированный контент по-прежнему может превосходить оригинальный в ранжировании. Например, это происходит с материалами, публикуемыми на Yahoo News.

В идеале Google должен ранжировать сайт-источник выше того ресурса, который переопубликовал его контент. Однако в реальности так бывает не всегда – даже после внесения изменений в работу поискового алгоритма.

Так, вице-президент Cond? Nast Джон Шехата (John Shehata) заметил, что в блоке «Главные новости» публикации Yahoo News часто ранжируются выше или вместо тех сайтов, которые изначально разместили эти материалы. Своими наблюдениями он поделился в Twitter :

Recently I see a lot of instances where Google Top Stories ranking syndicated content from Yahoo above or instead of original content. This is disturbing especially for publishers. Yahoo has no canonicals back to original content but sometimes they link back. pic.twitter.com/IsE6EQofNZ — John Shehata (@JShehata) September 16, 2019

Почему Google отдаёт предпочтение синдицированному контенту перед оригинальным, до конца непонятно. По мнению экспертов, в случае Yahoo News могут играть роль высокая авторитетность и популярность этого ресурса.

При этом сотрудник Google Дэнни Салливан прокомментировал эту ситуацию так:

«Если люди сознательно выбирают синдицирование своего контента, это затрудняет идентификацию источника. Вот почему мы рекомендуем использовать canonical или блокировку ».

If people deliberately chose to syndicate their content, it makes it difficult to identify the originating source. That’s why we recommend the use of canonical or blocking. The publishers syndicating can require this. https://t.co/hblGLsD0ir pic.twitter.com/yjtx43II8j — Danny Sullivan (@dannysullivan) September 18, 2019

Напомним, на прошлой неделе Google заявил, что будет отдавать преимущество оригинальным новостным материалам в поиске. Теперь эти статьи должны занимать более высокие позиции и дольше оставаться в результатах выдачи.

При этом в компании отметили, что продолжают работать над улучшением алгоритма и пока не могут сказать, что он работает идеально.