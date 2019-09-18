Google рассказал о новой поисковой функции Key Moments для видео

На днях англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новую функцию, которая выделяет те темы, что обсуждаются в ролике, и предлагает ссылки на соответствующие части видео.

Вчера поисковик официально представил эту функцию (она получила название «Key Moments») и рассказал подробнее о принципах её работы.

Согласно Google , данная функция позволяет пользователям сразу видеть основные моменты в видео и быстрее получать ту информацию, которую они ищут.

Теперь, когда пользователи будут искать видеоинструкции, включающие несколько шагов, или длинные видео, такие как выступления или документальные фильмы, Google предоставит ссылки на основные моменты в видео, используя временные метки, добавленные авторами контента.

В результате пользователи смогут быстрее понять, содержит ли видео ту информацию, которую они ищут, и найти нужный фрагмент.

Новая функция пока работает только в англоязычной версии поиска Google для YouTube-видео, в описании которых содержатся временные метки.

В скором времени Key Moments будет запущена по всему миру.

Google также начал поддерживать разметку, которая позволяет выделять важные сегменты в видео. На данный момент эта функциональность доступна только для участников программы Early Adopters.

Today, we're introducing a way to mark important video segments by nesting Clip properties in a VideoObject. Let us know if you want to participate in the Early Adopters Program: https://t.co/dodCxZLzWg Learn more about the feature: https://t.co/PBxTfji1px pic.twitter.com/bD0yqkcCgU — Google Webmasters (@googlewmc) September 17, 2019