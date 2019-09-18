Из-за сбоя в Google снова стали отображаться «10 синих ссылок»

Вчера в работе Google произошёл сбой, в результате которого отдельные пользователи начали видеть в результатах поиска список из «10 синих ссылок».

В частности, ошибка привела к тому, что в выдаче отображались только URL-адреса страниц – без заголовков и описаний.

Выглядело это так:

Anyone else seeing results showing with no text, just URLs? Searching on https://t.co/vKBP5QOtnX and incognito, 3 minutes later full results again. Shout out to @rustybrick because you might know. pic.twitter.com/hsBW8TOAMq

— SEO Karen (@KarenAt92472663) September 16, 2019

Here’s another screenshot pic.twitter.com/kz2H4UIyiW

— David Peake (@davidjpeake) September 17, 2019

В Google пока не прокомментировали эту ситуацию, но эксперты отрасли считают, что это был определённо баг. Также похоже на то, что на данный момент он уже исправлен.

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