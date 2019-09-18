Из-за сбоя в Google снова стали отображаться «10 синих ссылок»
Вчера в работе Google произошёл сбой, в результате которого отдельные пользователи начали видеть в результатах поиска список из «10 синих ссылок».
В частности, ошибка привела к тому, что в выдаче отображались только URL-адреса страниц – без заголовков и описаний.
Выглядело это так:
Anyone else seeing results showing with no text, just URLs? Searching on— SEO Karen (@KarenAt92472663)
https://t.co/vKBP5QOtnXand incognito, 3 minutes later full results again. Shout out to @rustybrickbecause you might know. pic.twitter.com/hsBW8TOAMq September 16, 2019
Here’s another screenshot
pic.twitter.com/kz2H4UIyiW
— David Peake (@davidjpeake)
September 17, 2019
В Google пока не прокомментировали эту ситуацию, но эксперты отрасли считают, что это был определённо баг. Также похоже на то, что на данный момент он уже исправлен.
Вспомним другие новости из этого раздела?
18.09.2019 00:04