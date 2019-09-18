Google внёс изменения в обработку разметки для отзывов

Google объявил о внесении алгоритмических изменений в обработку размеченных отзывов для показа в расширенных сниппетах. Поисковик также обновил справочную документацию, чтобы отразить эти новшества.

Today, we're introducing an algorithmic update to review snippets to ease implementation:— Clear set of schema types for review snippets— Self-serving reviews aren't allowed— Name of the thing you're reviewing is requiredMore details: https://t.co/NwZ4unzoOF

Google Webmasters (@googlewmc) September 16, 2019

Теперь Google будет показывать расширенные сниппеты с отзывами только для:

  • Чётко определённого набора схем разметки;
  • Тех отзывов, в разметке которых заполнено свойство «name».

В числе допустимых типов схем значатся следующие:

Отзывы, которые могут быть расценены, как контролируемые компанией, показываться не будут. Это изменение коснётся схем LocalBusiness и Organization.

В правилах это сформулировано так:

«Если отзыв относится к местной компании, необходимо соблюдать следующие требования:

  • Оценки должны быть получены непосредственно от пользователей.
  • Оценки должны поступать на сайт от пользователей, а не с других ресурсов».

Google также подчеркнул, что свойство «name» теперь является обязательным.

Тем вебмастерам, которые используют разметку для отзывов, необходимо проверить свои структурированные данные на соответствие новым правилам, чтобы не потерять расширенные сниппеты в результатах поиска.

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