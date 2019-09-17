Facebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser
Соцсеть разоблачила скоординированную кампанию по дезинформации.
Facebook удалил 168 украинских аккаунтов, 149 страниц и 79 групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. У них было в совокупности около 4,2 млн подписчиков, говорится в
В качестве примера дезинформации были указаны страницы сайтов Znaj.ua, Politeka, Hyser, Akcenty. Теперь они удалены.
Удаленные аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. Бюджет, потраченный агентством на рекламу в Facebook и Instagram, оценивается примерно в $1,6 млн. Информации об этой компании почти нет. Судя по всему, у нее не было даже собственного сайта.
В Facebook заявили, что постоянно работают над выявлением и прекращением подобной активности, поскольку соцсеть не хочет, чтобы ее использовали для манипулирования людьми.
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16.09.2019 17:00