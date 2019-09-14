Карты Google помогли найти тело мужчины, пропавшего 22 года назад

40-летний Уильям Молдт (William Earl Moldt) пропал 7 сентября 1997 года; он не вернулся домой после посещения ночного клуба в городе Лантана, штат Флорида. Теперь же, спустя 22 года, тело мужчины нашли — в отстойном пруду района Grand Isles в Веллингтоне. Причем в обнаружении помогли карты Google : как сообщается, машину Молдта в конце этого лета нашли на спутниковом снимке в базе Google Earth, сделанном еще в 2007 году; затем машину достали из пруда и нашли в ней останки Молдта.

Район, где был обнаружены останки мужчины, в 1997 году находился на стадии строительства, однако пруд на тот момент уже существовал. Барри Фэй (Barry Fay) — человек, обнаруживший машину Молдта, — сообщил, что ничего необычного с берега не замечал, передает The Guardian со ссылкой на Palm Beach Post.



