Карты Google помогли найти тело мужчины, пропавшего 22 года назад

Карты Google помогли найти тело мужчины, пропавшего 22 года назад

40-летний Уильям Молдт (William Earl Moldt) пропал 7 сентября 1997 года; он не вернулся домой после посещения ночного клуба в городе Лантана, штат Флорида. Теперь же, спустя 22 года, тело мужчины нашли — в отстойном пруду района Grand Isles в Веллингтоне. Причем в обнаружении помогли карты Google: как сообщается, машину Молдта в конце этого лета нашли на спутниковом снимке в базе Google Earth, сделанном еще в 2007 году; затем машину достали из пруда и нашли в ней останки Молдта.

Район, где был обнаружены останки мужчины, в 1997 году находился на стадии строительства, однако пруд на тот момент уже существовал. Барри Фэй (Barry Fay) — человек, обнаруживший машину Молдта, — сообщил, что ничего необычного с берега не замечал, передает The Guardian со ссылкой на Palm Beach Post.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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