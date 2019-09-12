В ленте Google Discover появились рекомендуемые кафе и рестораны
Около двух недель назад англоязычные пользователи
Новый блок имеет заголовок «Inspiration for your next meal out» и содержит те заведения, которые могут заинтересовать пользователя.
По мнению экспертов, это нововведение определённо важно для заведений сферы питания, использующих сервис Google Мой бизнес. В результате показа рекомендуемых мест в ленте Discover они могут начать получать больше трафика и звонков.
При этом пользователи могут в любой момент отказаться от этих рекомендаций. Для этого достаточно перейти в меню в правом верхнем углу карточки и выбрать пункт «Not interested in Restaurants».
В каком масштабе запущен показ рекомендуемых заведений в ленте Discover, пока неизвестно.
Напомним, что в августе в Google Discover начали показываться страницы товаров с e-commerce сайтов.
Лента рекомендаций, которая в англоязычной документации получила название Discover, появилась на главной странице Google для мобильных устройств в октябре 2018 года. А в апреле 2019 года Google добавил отчёт с данными по этой ленте в Search Console.
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Internet и сети
12.09.2019 17:03