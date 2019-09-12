Facebook отключит Account Kit в марте 2020 года

Facebook сообщил о предстоящем отключении Account Kit – инструмента для разработчиков, который позволял реализовать в приложениях быстрый вход по номеру телефона или email без ввода пароля.

Доступ к Account Kit для новых приложений был закрыт 9 сентября. Для тех разработчиков, которые уже интегрировали Account Kit в свои приложения, эта функция перестанет работать 9 марта 2020 года. Все разработчики, использующие эту функцию, должны будут извлечь данные пользователей, собираемые ею, до 9 июня 2020 года.

Почему это важно

Маркетологам приложений Account Kit позволял предоставить аудитории возможность быстрой регистрации или авторизации, что помогало повысить показатели вовлечённости.

Однако тот факт, что инструмент собирал данные пользователей, не требуя на то их согласия, привёл в конечном итоге к его закрытию. Теперь разработчикам придётся искать альтернативные способы для реализации быстрого входа в их приложения.

Также стоит отметить, что Account Kit – это отдельный инструмент, не связанный с функцией Facebook Login, позволяющей пользователям авторизироваться на сайтах и в приложениях, используя свою учётную запись в Facebook.

Чтобы извлечь данные, собранные Account Kit, разработчикам нужно перейти на страницу инструмента на панели управления приложения и нажать «Request Account Kit Data».

Напомним, что Facebook объявил о запуске Account Kit на конференции для разработчиков F8 в 2016 году.

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