Google выпустил WP-плагин для lazy loading
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Этот плагин полагается на новый атрибут
То, что это решение «нативное», означает, что оно не опирается на пользовательскую логику JavaScript и является более быстрым.
Основная функциональность нового плагина – обеспечивать загрузку изображений и фреймов на сайте с использованием атрибута “loading” со значением “lazy”. Никакие дополнительные настройки при этом не требуются. Достаточно просто установить плагин.
Плагин также имеет специальный механизм для браузеров, которые ещё не поддерживают нативную отложенную загрузку. Этот механизм включает в себя пользовательский JavaScript, но при этом оказывает минимальное влияние на время загрузки страницы.
Таким образом, с помощью плагина можно гарантировать, что все посетители сайта, независимо от браузера, получат выгоду от отложенной загрузки изображений и фреймов.
Native Lazyload от Google можно установить прямо из панели администратора WordPress, перейдя в раздел «Плагины»> «Добавить новый» и выполнив поиск по названию. Его также можно скачать вручную по
Напомним, что Google Chrome получил нативную поддержку lazy loading в августе. А в ноябре 2018 года Google опубликовал справочное руководство по «ленивой загрузке».