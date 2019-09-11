Google выпустил WP-плагин для lazy loading

Google выпустил новый WordPress-плагин Native Lazyload, предназначенный для отложенной загрузки изображений и фреймов.

Этот плагин полагается на новый атрибут loading , который делает отложенную загрузку нативной функциональностью браузера. Данный атрибут уже поддерживается Chrome и со временем также будет запущен для других браузеров.

То, что это решение «нативное», означает, что оно не опирается на пользовательскую логику JavaScript и является более быстрым.

Основная функциональность нового плагина – обеспечивать загрузку изображений и фреймов на сайте с использованием атрибута “loading” со значением “lazy”. Никакие дополнительные настройки при этом не требуются. Достаточно просто установить плагин.

Плагин также имеет специальный механизм для браузеров, которые ещё не поддерживают нативную отложенную загрузку. Этот механизм включает в себя пользовательский JavaScript, но при этом оказывает минимальное влияние на время загрузки страницы.

Таким образом, с помощью плагина можно гарантировать, что все посетители сайта, независимо от браузера, получат выгоду от отложенной загрузки изображений и фреймов.

Native Lazyload от Google можно установить прямо из панели администратора WordPress, перейдя в раздел «Плагины»> «Добавить новый» и выполнив поиск по названию. Его также можно скачать вручную по ссылке .