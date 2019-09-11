Google выпустил WP-плагин для lazy loading

Google выпустил новый WordPress-плагин Native Lazyload, предназначенный для отложенной загрузки изображений и фреймов.

Этот плагин полагается на новый атрибут loading, который делает отложенную загрузку нативной функциональностью браузера. Данный атрибут уже поддерживается Chrome и со временем также будет запущен для других браузеров.

То, что это решение «нативное», означает, что оно не опирается на пользовательскую логику JavaScript и является более быстрым.

Основная функциональность нового плагина – обеспечивать загрузку изображений и фреймов на сайте с использованием атрибута “loading” со значением “lazy”. Никакие дополнительные настройки при этом не требуются. Достаточно просто установить плагин.

Плагин также имеет специальный механизм для браузеров, которые ещё не поддерживают нативную отложенную загрузку. Этот механизм включает в себя пользовательский JavaScript, но при этом оказывает минимальное влияние на время загрузки страницы.

Таким образом, с помощью плагина можно гарантировать, что все посетители сайта, независимо от браузера, получат выгоду от отложенной загрузки изображений и фреймов.

Native Lazyload от Google можно установить прямо из панели администратора WordPress, перейдя в раздел «Плагины»> «Добавить новый» и выполнив поиск по названию. Его также можно скачать вручную по ссылке.

Напомним, что Google Chrome получил нативную поддержку lazy loading в августе. А в ноябре 2018 года Google опубликовал справочное руководство по «ленивой загрузке».

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На форуме PornWikiLeaks разоблачали порноактрис. Порностудия выкупила его и сожгла все диски с данными
Обыск в SAP: НАБУ расследует закупки в «Энергоатоме». Это не впервые
Прокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против GoogleПрокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против Google
Приложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят рукамиПриложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят руками
Google прокомментировал ситуацию с «платными» ссылками на сайте Apache.orgGoogle прокомментировал ситуацию с «платными» ссылками на сайте Apache.org
Блок рекламы


Похожие новости
Google открыл доступ к технологии Differential PrivacyGoogle открыл доступ к технологии Differential Privacy
Google: наши системы не могут определить «точность» контентаGoogle: наши системы не могут определить «точность» контента
Прокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против GoogleПрокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против Google
Google закрыл старую версию Search ConsoleGoogle закрыл старую версию Search Console
Google прокомментировал ситуацию с «платными» ссылками на сайте Apache.orgGoogle прокомментировал ситуацию с «платными» ссылками на сайте Apache.org
Google начал переход на аукцион первой цены в Ad ManagerGoogle начал переход на аукцион первой цены в Ad Manager
Google подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJGoogle подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJ
Google Ads запретил рекламу экспериментальных методов леченияGoogle Ads запретил рекламу экспериментальных методов лечения
Google начал поддерживать разметку для фильмовGoogle начал поддерживать разметку для фильмов
Факторы ранжирования Google 2019 - исследование Рэнда ФишкинаФакторы ранжирования Google 2019 - исследование Рэнда Фишкина
Последние новости
Подгружаем последние новости