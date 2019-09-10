Google открыл доступ к технологии Differential Privacy

Google запустил open-source версию библиотеки Differential Privacy – технологии дифференциальной приватности, которая используется в ряде основных продуктов компании. Проект открыт для всех желающих на GitHub .

Build trust with stronger privacy protections ?We want all developers to be able to gain useful insights while protecting users’ privacy. Today, we’re rolling out the open-source version of the differential privacy library!Check it out ? https://t.co/lwDfmUMXjQ — Google Webmasters (@googlewmc) September 6, 2019

Чтобы упростить использование библиотеки для разработчиков, Google сосредоточился на тех функциях, которые особенно сложны для создания с нуля, таких как автоматический расчёт ограничений на вклады пользователей.

Технология дифференциальной приватности позволяет улучшить защиту конфиденциальности при сборе персональных данных пользователей.

Согласно описанию на GitHub, проект Google содержит C++-библиотеку ?-дифференциальных частных алгоритмов, которая может использоваться для получения агрегированной статистики по числовым наборам данных, содержащим личную или конфиденциальную информацию.

Google использует эту технологию для создания различных полезных функций, таких как определение загруженности торговых точек и заведений в течение дня, популярности определённого блюда в Google Maps и других.