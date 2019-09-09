Google Ads запретил рекламу экспериментальных методов лечения

Google Ads сообщил об обновлении правил размещения рекламы, связанной с медициной и фармацевтикой. Согласно новым правилам, в сервисе запрещена реклама экспериментальных методов лечения, а также методов, имеющих недоказанную эффективность. В частности, это касается лечения с применением стволовых клеток, а также клеточной и генной терапии.

«Мы понимаем, что важные медицинские открытия часто начинают свой путь как недоказанные идеи. Мы также считаем, что отслеживаемые и регулируемые медицинские исследования являются самым надёжным способом проверить и доказать эти открытия. В то же время мы наблюдаем рост числа злоумышленников, которые пытаются извлечь выгоду, предлагая недоказанные и вводящие в заблуждения методы лечения», — говорится в блоге Google Ads.

Поскольку иногда такие методы лечения могут иметь негативные последствия для здоровья, в Google считают, что их реклама не должна содержаться на их платформе.

При этом в компании продолжат следить за новыми достижениями в медицинской области и при появлении регламентирующей документации, разрешающей их использование, рассмотрят вопрос внесения соответствующих изменений в свои правила.