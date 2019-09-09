Google Ads запретил рекламу экспериментальных методов лечения
Google Ads
«Мы понимаем, что важные медицинские открытия часто начинают свой путь как недоказанные идеи. Мы также считаем, что отслеживаемые и регулируемые медицинские исследования являются самым надёжным способом проверить и доказать эти открытия. В то же время мы наблюдаем рост числа злоумышленников, которые пытаются извлечь выгоду, предлагая недоказанные и вводящие в заблуждения методы лечения», — говорится в блоге Google Ads.
Поскольку иногда такие методы лечения могут иметь негативные последствия для здоровья, в Google считают, что их реклама не должна содержаться на их платформе.
При этом в компании продолжат следить за новыми достижениями в медицинской области и при появлении регламентирующей документации, разрешающей их использование, рассмотрят вопрос внесения соответствующих изменений в свои правила.
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Internet и сети
09.09.2019 14:06