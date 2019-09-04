Факторы ранжирования Google 2019 - исследование Рэнда Фишкина

В начале августа сооснователь и бывший глава Moz Рэнд Фишкин объявил, что возобновляет исследование факторов ранжирования Google, которым раньше занималась компания.

В новом опросе приняли участие 1584 SEO-специалистов, и вот какие результаты опубликовала созданная Фишкиным компания SparkToro:

Самыми значимыми факторами были признаны: релевантность контента запросу, качество ссылающихся сайтов, использование релевантных запросу слов и фраз, авторитетность и трастовость домена, а также мобилопригодность.

Среди наименее значимых оптимизаторы отметили: возраст сайта, использование APM, наличие исходящих ссылок и ключевые слова в названии домена.

С полным вариантом исследования можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Рэнд Фишкин покинул Moz в феврале 2018 года. Что касается исследования факторов ранжирования, то в последний раз компания его обновляла в 2015 году.

После ухода из Moz и основания SparkToro Рэнд Фишкин больше напрямую не связан с SEO-бизнесом. Однако он по-прежнему является активным участником SEO-сообщества и продолжает делиться своими наблюдениями и мнениями по рынку поиска.

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