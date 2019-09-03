DuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и Facebook
Поисковая система DuckDuckGo создала ролик о нарушениях конфиденциальности на платформе ее конкурента — Google и в соцсети Facebook. Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте сервиса.
В мультфильме под названием «Почему конфиденциальность стоит больше, чем вы думаете» DuckDuckGo показывает лабораторию, в которой ученые ставят эксперименты над людьми, и называет пять причин для отказа от использования Google и Facebook. В их числе — «гипертаргетированная жуткая реклама» и хранение всех данных: от истории поисковых запросов до геолокации. В финале ролика предлагается альтернатива популярным платформам — DuckDuckGo, который «блокирует рекламные трекеры» и «обеспечивает конфиденциальный поиск».
Видео в Twitter просмотрели около 160 тыс. раз, оно собрало более 100 комментариев. Мнения пользователей разделились: некоторые согласились с аргументами в видео и признались, что считают правильным отказаться от Google и Facebook. Другие перечислили недостатки DuckDuckGo, в том числе нехватку контента, и намекнули, что он оправдывает свое «утиное название».
Напомним, по данным The New York Times за июль, анонимный поисковик DuckDuckGo обрабатывает 40 млн поисковых запросов в день. В январе поисковик обрабатывал ежедневно около 34 млн запросов.
В последние два года рост DuckDuckGo утроился. Согласно данным Merkle по американскому рынку, в первом квартале 2019 года он был единственным конкурентом Google, который смог увеличить свою долю в органическом поиске.