В Bing Webmaster Tools появилась возможность проверки сайта через Google Search Console

Инструменты Bing для вебмастеров пополнились возможностью проверки сайтов и их импорта через Google Search Console. Похоже, что две поисковые системы пытаются объединиться в стремлении привлечь большее количество веб-мастеров к использованию Bing Webmaster Tools.

После входа в Bing Webmaster Tools, в правом верхнем углу можно увидеть опцию, предлагающую проверить и импортировать сайт из консоли поиска Google:

Новая возможность пока работает в бета-режиме. 

Не смотря на то, что доля Bing на поисковом рынке по сравнению с долей Google кажется незначительной, он по-прежнему является второй по величине поисковой системой в мире. Поэтому для многих сайтов, чувствительных к малейшим колебаниям трафика, наличие инструментов, необходимых для максимально эффективного решения проблем SEO, может напрямую повлиять на доход. Возможность импортировать свои сайты из Google Search Console облегчает работу вебмастеров, оптимизирующих свои сайты под обе поисковые системы.

Напомним, в июне на SMX Advanced  представители обеих систем рассказали, как Google и Bing борются с веб-спамом и улучшают свои алгоритмы.

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