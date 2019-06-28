Новый сайт Google поможет малому бизнесу начать работу с продуктами компании
Google
Новый сайт генерирует персонализированные планы с рекомендациями по продуктам Google, основанными на ответах на ряд вопросов. Например, работает ли компания только онлайн или же совмещает интернет- и офлайн-деятельность, и какова её цель – выделиться онлайн, охватить больше клиентов или работать эффективнее.
Рекомендации представляют собой микс из бесплатных и платных решений, таких как настройка профиля компании в Google Мой бизнес, пробная подписка на G Suite и создание канала в YouTube.
На сайте также будут публиковаться последние новости по инструментам и сервисам Google, ориентированным на малый бизнес.
Кроме того, Google предлагает предпринимателям посетить воркшопы Grow with Google, на которых сотрудники компании знакомят слушателей со своими продуктами и рассказывают, как с ними работать.
Новый сайт пока доступен только на английском языке.
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28.06.2019 15:14