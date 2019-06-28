Новый сайт Google поможет малому бизнесу начать работу с продуктами компании

Google представил новый сайт Google for Small Business , который призван помочь предпринимателям начать работу с продуктами компании. По времени запуск совпал с международным Днём малого бизнеса, который отмечается 27 июня.

Новый сайт генерирует персонализированные планы с рекомендациями по продуктам Google , основанными на ответах на ряд вопросов. Например, работает ли компания только онлайн или же совмещает интернет- и офлайн-деятельность, и какова её цель – выделиться онлайн, охватить больше клиентов или работать эффективнее.

Рекомендации представляют собой микс из бесплатных и платных решений, таких как настройка профиля компании в Google Мой бизнес, пробная подписка на G Suite и создание канала в YouTube.

На сайте также будут публиковаться последние новости по инструментам и сервисам Google , ориентированным на малый бизнес.

Кроме того, Google предлагает предпринимателям посетить воркшопы Grow with Google , на которых сотрудники компании знакомят слушателей со своими продуктами и рассказывают, как с ними работать.

Новый сайт пока доступен только на английском языке.