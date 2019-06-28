Facebook обновил условия использования сервиса

Facebook опубликовал новые условия использования сервиса . В обновлённом документе содержится больше информации об удалении контента, таргетинге рекламы и правах пользователей на интеллектуальную собственность.

Согласно Facebook, новые условия призваны дать пользователям более чёткое понимание о том, как работает платформа. Они вступят в силу 31 июля.

В документ также добавили больше информации о правах пользователей в отношении загрузки контента и о том, как можно оспорить блокировку аккаунта.

В комментарии The Verge представитель компании рассказал , что некоторые изменения в пользовательском соглашении стали результатом работы Facebook с европейскими регуляторами.

Другие изменения основаны на продолжающихся обсуждениях с регуляторами, законодателями и экспертами по защите прав потребителей по всему миру.

Как и прежде, в условиях использования перечислены причины, по которым контент может расцениваться как нарушающий стандарты Facebook.

В обновлённой версии также были изменены некоторые формулировки. Так, фраза про «удаление контента» была заменена на «мы можем убрать или ограничить доступ к контенту, который нарушает эти положения». Вероятно, это связано с новым подходом Facebook к спорному контенту: не удалять, а ограничивать охват.

В документе также объясняется, в каких случая нельзя подавать апелляции:

«Если мы удалим контент, которым вы поделились, в связи с нарушением наших Норм сообщества, мы сообщим вам и объясним любые варианты действий для подачи запроса на пересмотр этого контента.

Сюда не относятся случаи, когда вы серьёзно или неоднократно нарушаете настоящие Условия, или когда это может привлечь нас или других лиц к юридической ответственности; навредить нашему сообществу пользователей; поставить под угрозу или нарушить целостность или работу любого из наших сервисов, систем или Продуктов; где мы ограничены из-за технических ограничений или где нам запрещено делать это по юридическим причинам».

Новое пользовательское соглашение также проясняет, что при загрузке фотографий и другого контента права на него остаются у пользователей.

Что касается рекламы, то в этом разделе Facebook подчёркивает, что не продаёт личные данные пользователей:

«Мы защищаем конфиденциальность личной информации. Это имеет решающее значение для нашей рекламной системы. Это значит, что мы можем показывать вам актуальную для вас рекламу, но рекламодатель не будет знать, кто вы.

Мы не продаём ваши личные данные. Мы разрешаем рекламодателям сообщать нам о своих бизнес-целях и целевой аудитории, которой они хотят показывать свою рекламу (например, людям в возрасте от 18 до 35 лет, которые увлекаются ездой на велосипеде). Затем мы показываем их рекламу людям, которым она может быть интересна».