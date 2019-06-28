Google начал запуск функции автоудаления истории поиска и геолокации

Google приступил к запуску новой функции, предназначенной для автоматического удаления истории поиска, действий в приложениях и местоположений по истечению заданного периода времени.

Эта функция была впервые анонсирована в мае. В ближайшее время она станет доступна в поисковом приложении Google для iOS и Android.

Теперь у пользователей будет три варианта на выбор:

  • удалить данные через три месяца;
  • удалить через 18 месяцев;
  • хранить, пока данные не будут удалены вручную.

По умолчанию данные будут храниться до ручного удаления. Согласно Google, эти сведения нужны для улучшения пользовательского опыта, таргетинга рекламы и персонализации в Поиске и Картах.

Новая функция запускается по всему миру и будет доступна всем пользователям. Дополнительные настройки появятся в соответствующем разделе центра управления данными Google Аккаунт.


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