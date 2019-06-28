Google начал запуск функции автоудаления истории поиска и геолокации

Google приступил к запуску новой функции, предназначенной для автоматического удаления истории поиска, действий в приложениях и местоположений по истечению заданного периода времени.

Эта функция была впервые анонсирована в мае. В ближайшее время она станет доступна в поисковом приложении Google для iOS и Android.

Теперь у пользователей будет три варианта на выбор:

удалить данные через три месяца;

удалить через 18 месяцев;

хранить, пока данные не будут удалены вручную.

По умолчанию данные будут храниться до ручного удаления. Согласно Google , эти сведения нужны для улучшения пользовательского опыта, таргетинга рекламы и персонализации в Поиске и Картах.