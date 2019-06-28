Баг в Google привёл к показу 10+ ссылок в блоке с ответом

Зарубежные специалисты заметили , что в одном из избранных сниппетов на панели справа Google показывает больше 10 ссылок вместо одной.

На необычный вид блока обратил внимание Энди Хейли, а его руководитель сообщил об этом в Twitter . Ещё один специалист, Валентин Плетцер, также смог получить такой же результат:

В норме этот блок должен выглядеть так:

Сотрудник Google Дэнни Салливан прокомментировал эту ситуацию в Twitter :

«Да, похоже, что-то идёт не так, и мы каким-то образом добавляем результаты в этот блок не так, как надо. Я передам это [инженерам]».