Баг в Google привёл к показу 10+ ссылок в блоке с ответом
Зарубежные специалисты
На необычный вид блока обратил внимание Энди Хейли, а его руководитель
В норме этот блок должен выглядеть так:
Сотрудник Google Дэнни Салливан
«Да, похоже, что-то идёт не так, и мы каким-то образом добавляем результаты в этот блок не так, как надо. Я передам это [инженерам]».
Напомним, ранее в Google произошёл ещё один сбой, связанный с избранными сниппетами. Так, в результате ошибки в блоке с ответом отсутствовала ссылка на источник. В сообществе предположили, что Google тестирует новое оформление featured snippets, однако в компании опровергли эти слухи и заверили, что это был баг, а не тест.
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28.06.2019 11:14