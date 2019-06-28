Airbnb запустил сервис аренды VIP-жилья. Можно снять виллу, замок или даже остров за $1 млн в неделю

Славные деньки «Air Bed and Breakfast», когда клиентам сервиса было достаточно матраса на голом полу, прошли. Вчера компания запустила новый люксовый сервис — с его помощью можно посуточно арендовать недвижимость самого высокого класса. Сервис получил название Airbnb Luxe, передает Bloomberg, пишут AIN.UA .

На сегодня на Airbnb Luxe доступно более 2000 вариантов жилья. Среди предложений: экстравагантные пентхаусы, средневековые замки и даже целый остров.

Средняя цена за неделю проживания составляет $14 000, но есть предложения и подороже. Например, за $1 млн в неделю можно арендовать частный остров на Таити с 21 домиком и 50 человек обслуживающего персонала.

«Люди растут вместе с Airbnb. Кто-то, кто в свои 20 арендовал комнату за $100 за ночь сегодня вырос и может захотеть жить в квартире за $1000», — прокомментировал Ишан Поннадураи, маркетинг-директор люксового направления Airbnb.

Airbnb Luxe — это по сути ребрендинг-версия канадской компании Luxury Retreats, которую Airbnb купила в 2017 году примерно за $300 млн. Ни один из предложенных на портале домов не в новинку на рынке люксовой недвижимости в аренду — просто теперь они сдаются из-под крылышка Airbnb.