Данные даркнет-магазина по продаже наркотиков "Гидра" были переданы правоохранителям Украины, - СМИ

Хакер, предатель

В апреле 2022 года немецкие спецслужбы остановили деятельность самого известного в даркнете магазина по продаже наркотиков и оружия сайта "Гидра".

Как сообщает сайт Украинские новости, "Гидра" была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире, пишет fakeoff.net.

Только за 2020 год через сайт были осуществлены продажи на общую сумму не менее 1,23 миллиарда евро.

"Гидра" функционировала в течение как минимум семи лет.

Ресурс занимался не только посредничеством при продаже наркотиков. По сообщениям немецких силовиков, через этот даркнет-сайт также велась продажа персональных данных и поддельных документов.

В ходе расследования выяснилось, что на "Гидре" было зарегистрировано свыше 17 миллионов пользователей со всего мира, в том числе 19 000 активных продавцов нелегальных товаров и услуг.

Считается, что сайт "Гидра" был детищем спецслужб Кремля.

Успешная операция в Германии получила неожиданно быстрое продолжение в Украине.

Германия передала силовикам Украины доступ к материалам, полученным в результате ареста сайта, что привело к тому, что в стране начались задержания причастных к его работе граждан страны.

Источники в МВД сообщают, что это лишь первая волна действий силовиков.

Оперативники намерены как можно скорее выяснить, кто из украинцев представлял интересы сайта на территории страны, и в чем именно эти интересы выражались.

Отдельный интерес для следствия представляет отмывание через сервера "Гидры" доходов полученных преступным путем.

Благодаря совместным действиям спецслужб Германии и Украины у "Гидры", не осталось шансов сохранить свой преступный бизнес.


user, politeka.net

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