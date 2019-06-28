Google больше не поддерживает разметку социальных профилей для панелей знаний

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter , что поисковик больше не поддерживает разметку профилей в социальных сетях для блоков знаний. Google теперь автоматически определяет эти профили и добавляет их на панели отдельных людей и компаний.

Social profile markup for Knowledge Panels is now deprecated. We now automatically discover profiles to include. Those who have claimed Knowledge Panels can also suggest any profiles not included. Learn more here: https://t.co/OgXAs8zsxy — Google Webmasters (@googlewmc) June 25, 2019

Инструкции о том, как обновить информацию в блоке знаний, доступны в Справке .