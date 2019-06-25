Google: блок с ответом без ссылки на источник – это баг, а не тест

Сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что блок с ответом без ссылки на источник, появление которого заметили отдельные пользователи, – это не тест, а баг.

Сначала, отвечая на вопросы специалистов, Салливан отметил, что по его наблюдениям, этой сбой наблюдается только в мобильном приложении Firefox. При этом в результатах поиска не отображаются фавиконы, что также может косвенно указывать на ошибку.

Позже, пообщавшись с инженерами, он написал:

«Да, я могу подтвердить, что это баг, а не тест, который наблюдается в Firefox для Android. Мы сейчас работаем над его устранением».

We didn't say this is a "test" nor do I think it is. I think it might be a glitch happening only in Firefox on mobile. I can replicate it there & only there. Notice that favicons also aren't showing as is normal with Chrome (as shown below) or Safari. I'll pass it on to check. pic.twitter.com/J9zsqqyD24

— Danny Sullivan (@dannysullivan) June 25, 2019

Салливан также выяснил, что Google показывает фавиконы не во всех браузерах. Поэтому их отсутствие в данном случае не было ошибкой.


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