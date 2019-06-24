Google: URL, заблокированные через robots.txt, не влияют на бюджет сканирования

Сотрудник Google Гэри Илш обновил свой пост с частыми вопросами по краулинговому бюджету. Теперь в нём появилась следующая информация:

«Вопрос. Влияют ли URL, доступ к которым закрыт через директиву Disallow в robots.txt, на бюджет сканирования?

Ответ. Нет, эти URL не влияют на краулинговый бюджет».

Based on a question from @pierrefar , i just updated the Crawl Budget blog post to include the following:Q: Do URLs I disallowed through robots.txt affect my crawl budget in any way?A: No, disallowed URLs do not affect the crawl budget.https://t.co/kVYj6XaNn0

— Gary "??" Illyes (@methode) June 21, 2019

Данный вопрос относится к директиве «User-agent: * Disallow: /» в файле robots.txt, которая блокирует доступ для веб-краулеров. Как известно, эта директива может использоваться как для запрета на сканирование всего сайта, так и отдельных URL.

Согласно Google, страницы не будут сканироваться чаще из-за того, что другие страницы заблокированы от поисковых роботов.

Напомним, что Гэри Илш опубликовал подробный пост, посвящённый краулинговому бюджету, в 2017 году. В нём он объяснил, что понимается под этим термином, какие факторы влияют на краулинговый бюджет, что такое скорость сканирования и краулинговый спрос.

В скором времени этот документбудет добавлен в качестве официального руководства Google по бюджету сканирования в Справочный центр.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Сайт Нацбанка подвергся DDoS-атакеСайт Нацбанка подвергся DDoS-атаке
YouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детейYouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детей
Покупатели б/у камер Nest рискуют стать объектом слежкиПокупатели б/у камер Nest рискуют стать объектом слежки
Джон Мюллер: динамический рендеринг – это временное решениеДжон Мюллер: динамический рендеринг – это временное решение
Google о самореферентных канонических тегахGoogle о самореферентных канонических тегах
Блок рекламы


Похожие новости
В Google Maps нашли миллионы фальшивых местВ Google Maps нашли миллионы фальшивых мест
Google Ads обновит требования к целевой страницеGoogle Ads обновит требования к целевой странице
Google интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSCGoogle интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSC
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-ФранцискоGoogle вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-Франциско
49% всех поисковых сессий в Google заканчиваются без кликов49% всех поисковых сессий в Google заканчиваются без кликов
Google, Facebook и Amazon занимают 70% рынка digital-рекламы в СШАGoogle, Facebook и Amazon занимают 70% рынка digital-рекламы в США
Google позволит продвигать YouTube-трансляции как медийную рекламуGoogle позволит продвигать YouTube-трансляции как медийную рекламу
Google решил указывать источник текстов песен в ответ на претензии GeniusGoogle решил указывать источник текстов песен в ответ на претензии Genius
Google упраздняет настройку для указания основного домена в Search ConsoleGoogle упраздняет настройку для указания основного домена в Search Console
Календарь Google сломался по всему мируКалендарь Google сломался по всему миру
Последние новости
Подгружаем последние новости