Google Ads обновит требования к целевой странице
В июле Google Ads обновит
Обновление призвано запретить показ объявлений для ресурсов, которые нарушают правила приложений или интернет-магазинов.
Теперь, чтобы рекламировать приложение, расширение или дополнение, нужно убедиться, что они не нарушают
Напомним, что Google Ads запустил раздел «Целевые страницы» в 2017 году. В нём представлена информация об эффективности страниц, на которые переходят пользователи после кликов по объявлениям.
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21.06.2019 08:39