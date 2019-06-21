Google Ads обновит требования к целевой странице

В июле Google Ads обновит требования к целевой странице. Об этом сообщается в Центре правил сервиса.

Обновление призвано запретить показ объявлений для ресурсов, которые нарушают правила приложений или интернет-магазинов.

Теперь, чтобы рекламировать приложение, расширение или дополнение, нужно убедиться, что они не нарушают правила Google Play или Правила программы для разработчиков Chrome.

Напомним, что Google Ads запустил раздел «Целевые страницы» в 2017 году. В нём представлена информация об эффективности страниц, на которые переходят пользователи после кликов по объявлениям.


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