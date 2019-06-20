Google решил указывать источник текстов песен в ответ на претензии Genius
Google
Обычно Google указывает источник информации для блоков с ответами и других форматов, но не для лицензированного контента. Теперь же пользователи и владельцы сайтов будут знать, откуда был взят этот контент (т.е., кто из партнёров его предоставил).
Поскольку музыкальные издатели зачастую не имеют цифровых копий текстов песен, то Google, как и музыкальные стриминговые сервисы и другие компании, лицензирует контент, предоставляемый третьими сторонами.
Компания делает это, чтобы убедиться, что авторы песен получают плату за свой труд: «Для этого мы платим музыкальным издателям за право показывать тексты песен, поскольку они управляют правами на них от имени авторов».
В случае Genius, тексты песен с этого портала могли быть получены Google через лицензированного партнёра LyricFind. Как
В ответ на очередные претензии Genius, в LyricFind предложили порталу удалить из базы данных все тексты, которые, по мнению Genius, были взяты у них – хотя это и не было сделано намеренно. В Genius не ответили на это предложение. Несмотря на это, в настоящее время сотрудники LyricFind продолжают анализировать содержимое базы данных и удалять те тексты, которые могли быть взяты с сайта Genius.
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