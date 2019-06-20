Google решил указывать источник текстов песен в ответ на претензии Genius

Google ответил на обвинения в копировании текстов песен, выдвинутые порталом Genius на прошлой неделе. Компания в очередной раз заявила, что получает этот контент от лицензированных партнёров и не сканирует сайты, чтобы его скопировать. Несмотря на это, дабы избежать подобных ситуаций в будущем, Google начнёт указывать источник текстов песен в результатах поиска.

Обычно Google указывает источник информации для блоков с ответами и других форматов, но не для лицензированного контента. Теперь же пользователи и владельцы сайтов будут знать, откуда был взят этот контент (т.е., кто из партнёров его предоставил).

Поскольку музыкальные издатели зачастую не имеют цифровых копий текстов песен, то Google, как и музыкальные стриминговые сервисы и другие компании, лицензирует контент, предоставляемый третьими сторонами.

Компания делает это, чтобы убедиться, что авторы песен получают плату за свой труд: «Для этого мы платим музыкальным издателям за право показывать тексты песен, поскольку они управляют правами на них от имени авторов».

В случае Genius, тексты песен с этого портала могли быть получены Google через лицензированного партнёра LyricFind. Как объяснили в LyricFind, ранее руководство Genius попросило их не добавлять в базу данных тексты с их портала. Сервис внёс соответствующие изменения и проинструктировал сотрудников, чтобы они не использовали Genius в качестве источника. Однако сотрудники компании могли ненамеренно брать эти тексты с других ресурсов, которые в свою очередь копировали их с Genius, не зная о реальном источнике этого контента.

В ответ на очередные претензии Genius, в LyricFind предложили порталу удалить из базы данных все тексты, которые, по мнению Genius, были взяты у них – хотя это и не было сделано намеренно. В Genius не ответили на это предложение. Несмотря на это, в настоящее время сотрудники LyricFind продолжают анализировать содержимое базы данных и удалять те тексты, которые могли быть взяты с сайта Genius.


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