Google тестирует закладки для YouTube-видео в результатах поиска

Англоязычные пользователи заметили, что Google экспериментирует с добавлением закладок в определённые типы YouTube-видео в результатах поиска. Об этом сообщает Android Police.

Эти закладки позволяют пользователям перейти к основным моментам в роликах, не просматривая тот контент, в котором они не заинтересованы.

Сотрудники Android Police заметили новую функцию при поиске видеоинструкций в последней бета-версии приложения Google.

Временные метки появляются под превью видео в результатах поиска, позволяя начать просмотр с той части ролика, которая наиболее релевантна запросу пользователя.

Похоже, что Google берёт информацию для закладок из описания видео.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.


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