Google тестирует закладки для YouTube-видео в результатах поиска

Англоязычные пользователи заметили, что Google экспериментирует с добавлением закладок в определённые типы YouTube-видео в результатах поиска. Об этом сообщает Android Police.

Эти закладки позволяют пользователям перейти к основным моментам в роликах, не просматривая тот контент, в котором они не заинтересованы.

Сотрудники Android Police заметили новую функцию при поиске видеоинструкций в последней бета-версии приложения Google .

Временные метки появляются под превью видео в результатах поиска, позволяя начать просмотр с той части ролика, которая наиболее релевантна запросу пользователя.

Похоже, что Google берёт информацию для закладок из описания видео.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.