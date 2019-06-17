Портал Genius.com обвинил Google в копировании текстов песен

Ведущий песенный сайт Genius.com обвинил Google в копировании контента для публикации в результатах поиска. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Genius заявили, что трафик портала начал падать, поскольку Google в течение последних нескольких лет публикует тексты песен на своей собственной платформе, при этом некоторые из них берутся прямо с песенного сайта.

Впервые Genius оповестил Google о появлении в результатах поиска текстов, скопированных с его сайта, в 2017 году. Последнее письмо на эту тему было направлено в адрес компании в апреле. Позже его копия была передана WSJ.

В письме Genius предупреждает, что использование контента с сайта Genius.com является нарушением условий использования сервиса и антимонопольного законодательства.

Компания также привела доказательства того, что контент действительно копировался с её сайта. В редакции WSJ выбрали в случайном порядке 3 из 100 примеров, найденных в Google песен, проверили их и пришли к тому же выводу: они были взяты с сайта Genius.com. В частности, в них были обнаружены те же водяные знаки и определённый паттерн апострофов, используемый Genius.

В Google в свою очередь заявили, что намеренно не копировали тексты песен с Genius и сейчас разбираются с этим вопросом.

При этом, если даже дело дойдёт до суда, Genius будет сложно его выиграть, поскольку компания не обладает авторскими правами на тексты тех песен, которые она публикует.

Напомним, что тексты песен появились в поисковой выдаче Google в 2016 году. На первом этапе для этого было заключено партнёрское соглашение с канадской компанией LyricFind, лицензирующей тексты песен.