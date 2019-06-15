Google запустил обновлённое меню поиска – с иконками

После нескольких месяцев тестирования Google запустил новое оформление для меню, расположенного под строкой поиска. Теперь рядом с названием отдельных вертикалей («Картинки», «Видео», «Карты», «Новости» и т.п.) также отображаются иконки.

В поисковой выдаче Google .com.ua это изменение выглядит так:

Ранее меню поиска имело следующий вид:

В Google подтвердили запуск обновления. По данным компании, он был начат вчера.

Напомним, что Google уже использовал иконки для поисковых фильтров ранее – в 2010 году на десктопах, а в 2011 – на мобильных устройствах. Однако в 2011 году Google убрал эти значки из десктопной версии поиска.