Запуск Google June 2019 Core Update был завершён 8 июня

Сотрудник Google Дэнни Салливан подтвердил в Twitter , что запуск последнего обновления основного алгоритма был завершён 8 июня.

Also the core update is rolled out now. — Danny Sullivan (@dannysullivan) June 8, 2019

Google приступил к запуску апдейта 3 июня. Чтобы распространить его по всему миру, компании понадобилось 5 дней.

Судя по предыдущим апдейтам, внедрение таких крупных обновлений может занимать до двух недель.

С ранними данными по Google June 2019 Core Update можно ознакомиться здесь. От обновления также сильно пострадали некоторые крупные СМИ , такие как Daily Mail и CCN.

Google не предоставляет информации о том, какой процент запросов охватывают эти апдейты, как это было в случае Panda или Penguin, но информирует о них, поскольку они являются «заметными».

Напомним также, что на запуск обновления основного алгоритма наложился другой апдейт, призванный обеспечить большее разнообразие доменов в SERP. Он был внедрён в период с 4 по 6 июня.