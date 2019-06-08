Google обеспечит большее разнообразие доменов в SERP

Google сообщил о внедрении изменения, которое призвано обеспечить большее разнообразие доменов в результатах поиска.

Have you ever done a search and gotten many listings all from the same site in the top results? We've heard your feedback about this and wanting more variety. A new change now launching in Google Search is designed to provide more site diversity in our results…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 6, 2019

Запуск этого обновления был начат около двух дней назад. При этом оно не связано с апдейтом основного алгоритма, запущенным на днях.

Finally, the site diversity launch is separate from the June 2019 Core Update that began this week. These are two different, unconnected releases. — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 6, 2019

В результате этого изменения Google не будет показывать больше двух результатов из одного и того же домена в топе поисковой выдачи по конкретному запросу.

«Сейчас в Поиске Google запускается новое изменение, призванное обеспечить большее разнообразие сайтов в наших результатах. Это изменение означает, что теперь обычно вы не будете видеть больше двух ссылок из одного и того же сайта в топ-результатах», — говорится в сообщении компании.

При этом Google оставил за собой право показывать больше двух результатов, когда это оправданно. В частности, если это позволит обеспечить большую релевантность результатов поиска по определённому запросу. Возможно, так будет происходить по брендовым запросам, когда пользователи ищут конкретную компанию.

Что касается поддоменов, то в большинстве случаев они будут учитываться как отдельные результаты.

«Поддомены обрабатываются как части корневого домена. Таким образом, ссылки из поддоменов и корневого домена будут расцениваться как результаты из одного и того же сайта».

Но и здесь возможны исключения. Если Google посчитает, что показ поддоменов обеспечит большую релевантность, то он может их оставить.

Также стоит отметить, что это изменение затронуло только основные результаты и не коснулось поисковых функций, таких как карусели главных новостей, изображений и т.д.

It's about the main listings, not various other displays on the search results. — Danny Sullivan (@dannysullivan) June 6, 2019

Сотрудник Google Дэнни Салливан также объяснил , что это не совсем обновление, и оно не будет иметь такого же сильного влияния на сайты.

«Лично я не стал бы думать об этом как об апдейте. Это изменение не касается ранжирования. Те сайты, которые ранжировались высоко, продолжат занимать высокие позиции. Мы только не будем показывать так много страниц», — отметил Салливан.

В целом это изменение, вероятно, больше всего отразится на тех сайтах, которые пытаются монополизировать выдачу по конкретным запросам.