Google обеспечит большее разнообразие доменов в SERP
Google сообщил о внедрении изменения, которое призвано обеспечить большее разнообразие доменов в результатах поиска.
Have you ever done a search and gotten many listings all from the same site in the top results? We've heard your feedback about this and wanting more variety. A new change now launching in Google Search is designed to provide more site diversity in our results….
В результате этого изменения Google не будет показывать больше двух результатов из одного и того же домена в топе поисковой выдачи по конкретному запросу.
«Сейчас в Поиске Google запускается новое изменение, призванное обеспечить большее разнообразие сайтов в наших результатах. Это изменение означает, что теперь обычно вы не будете видеть больше двух ссылок из одного и того же сайта в топ-результатах», — говорится в сообщении компании.
При этом Google оставил за собой право показывать больше двух результатов, когда это оправданно. В частности, если это позволит обеспечить большую релевантность результатов поиска по определённому запросу. Возможно, так будет происходить по брендовым запросам, когда пользователи ищут конкретную компанию.
Что касается поддоменов, то в большинстве случаев они будут учитываться как отдельные результаты.
«Поддомены обрабатываются как части корневого домена. Таким образом, ссылки из поддоменов и корневого домена будут расцениваться как результаты из одного и того же сайта».
Но и здесь возможны исключения. Если Google посчитает, что показ поддоменов обеспечит большую релевантность, то он может их оставить.
Также стоит отметить, что это изменение затронуло только основные результаты и не коснулось поисковых функций, таких как карусели главных новостей, изображений и т.д.
It's about the main listings, not various other displays on the search results.
Сотрудник Google Дэнни Салливан также объяснил, что это не совсем обновление, и оно не будет иметь такого же сильного влияния на сайты.
«Лично я не стал бы думать об этом как об апдейте. Это изменение не касается ранжирования. Те сайты, которые ранжировались высоко, продолжат занимать высокие позиции. Мы только не будем показывать так много страниц», — отметил Салливан.
В целом это изменение, вероятно, больше всего отразится на тех сайтах, которые пытаются монополизировать выдачу по конкретным запросам.
Напомним, что на днях издание Search Engine Land собрало первые данные по июнскому обновлению основного алгоритма Google, включая данные инструментов мониторинга SERP, отзывы вебмастеров и высказывания сотрудников Google.
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