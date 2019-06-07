Трафик Daily Mail упал на 50% после последнего обновления Google
В результате июньского обновления основного алгоритма Google крупнейшее британское издание Daily Mail в течение суток потеряло 50% дневного трафика. Об этом
Стоит отметить, что СМИ очень редко сообщают о возникновении у них таких проблем. Однако в данном случае спад был настолько значительным, что компания решила заявить об этом публично.
Сайт Daily Mail, который получил название Online Mail,
При этом на днях Daily Mail потерял 50% своего трафика, а трафик из Google Discover упал на 90%. Это произошло по всем вертикалям, устройствам, AMP- и стандартным версиям.
Напомним, что Google приступил к запуску очередного обновления основного алгоритма 3 июня. С ранними данными по этому апдейту, включая данные от инструментов отслеживания SERP, мнения специалистов, наблюдения западных вебмастеров и высказывания сотрудников Google, можно ознакомиться здесь.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.