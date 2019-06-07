Трафик Daily Mail упал на 50% после последнего обновления Google

В результате июньского обновления основного алгоритма Google крупнейшее британское издание Daily Mail в течение суток потеряло 50% дневного трафика. Об этом заявил SEO-директор компании Хесус Мендес (Jesus Mendez) на форуме Google Webmaster Help.

Стоит отметить, что СМИ очень редко сообщают о возникновении у них таких проблем. Однако в данном случае спад был настолько значительным, что компания решила заявить об этом публично.

Сайт Daily Mail, который получил название Online Mail, был запущен в 2003 году. По состоянию на август 2014 года это был самый посещаемый англоязычный новостной ресурс в мире. Его дневная аудитория составляла 11,3 млн.

При этом на днях Daily Mail потерял 50% своего трафика, а трафик из Google Discover упал на 90%. Это произошло по всем вертикалям, устройствам, AMP- и стандартным версиям.