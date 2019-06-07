Украина обратилась в Google с просьбой не блокировать контент крымскотатарского ATR

Жалобу на видео телеканала подал Роскомнадзор.

Украина обратилась в Google с просьбой не блокировать контент крымскотатарского ATR
Фото: DepositphotosGoir

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к корпорации Google с просьбой исключить блокирование трансляции на видеохостинге YouTube материалов крымскотатарского телеканала ATR. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Ранее YouTube просил удалить некоторые программы телеканала после жалобы Роскомнадзора, который утверждает, что размещенные материалы нарушают роSSийское законодательство об информации.

"Национальный совет в своем письме к корпорации Google акцентирует, что вещание украинских медиа находится под юрисдикцией украинского государства, и единственным регуляторным органом, который имеет право обращаться к третьим сторонам относительно размещенного ими контента, является украинский регулятор - Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в сообщении.

Регулятор заверил американскую компанию, что контент телекомпании "Атлант-СВ" соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, правовых оснований для блокировки контента телеканала нет, а этот прецедент считает опасным для свободы слова как в Украине, так и в мире.

В Нацсовете напомнили, что Роскомнадзор и ранее пытался влиять на контент украинских телеканалов, размещенный на YouTube, в частности, требовал удалить программу о воспоминаниях украинского добровольца, который воевал на Востоке страны, и сюжет о политзаключенном, фигуранте так называемого ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Эмире-Усеине Куку.

"Национальный совет убежден, что такими действиями РоSSийская Федерация использует корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих интересах в процессе ведения гибридной войны против Украины", - сказано в сообщении на сайте регулятора.

Напомним, С начала 2019 года в Украине зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.


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