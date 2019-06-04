The North Face подвергся критике за попытку манипуляции результатами поиска Google
Ведущий аутдор-бренд The North Face, специализирующийся на производстве спортивной одежды и туристического инвентаря,
В частности, агентство, занимающееся продвижением компании — Leo Burnett Tailor Made – обновило изображения для популярных туристических направлений в Wikipedia таким образом, чтобы The North Face появлялся в топе выдачи Google Картинок при поиске по этим запросам.
При этом бренд заявил, что SEO-кампания была реализована при сотрудничестве с Wikimedia. Однако Wikimedia Foundation
После этого бренд извинился за свои действия.
В SEO-сообществе кампанию The North Face восприняли резко негативно.
«Если честно, я был шокирован этой кампанией», — заявил SEO-консультант Дэн Шуре (Dan Shure). И он не единственный, кто так отреагировал.
Президент агентства Kick Point Дана ДиТомасо (Dana DiTomaso) оставила следующий комментарий:
«Агентство либо не понимало, что оно делает, либо надеялось ввести людей в заблуждение, либо и то, и другое. Кроме того, вполне очевидно, что они знали, что их уличат, а извинение станет частью созданной кампанией шумихи».
Шуре в свою очередь добавил, что существуют более этичные способы добиться высоких позиций в Google. Например, компании могут отвечать на вопросы пользователей в Q&A-сервисе Quora.
По его мнению, в агентстве не подумали о долгосрочных последствиях запущенной ими кампании, ориентируясь на краткосрочные выгоды.
Этот инцидент снова вывел в центр внимания извечный вопрос: стоят ли краткосрочные SEO-результаты того, чтобы рисковать репутацией бренда?
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