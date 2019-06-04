The North Face подвергся критике за попытку манипуляции результатами поиска Google

Ведущий аутдор-бренд The North Face, специализирующийся на производстве спортивной одежды и туристического инвентаря, подвергся критике со стороны SEO-сообщества за попытку манипуляции результатами поиска по картинкам в Google .

В частности, агентство, занимающееся продвижением компании — Leo Burnett Tailor Made – обновило изображения для популярных туристических направлений в Wikipedia таким образом, чтобы The North Face появлялся в топе выдачи Google Картинок при поиске по этим запросам.

При этом бренд заявил, что SEO-кампания была реализована при сотрудничестве с Wikimedia. Однако Wikimedia Foundation опровергла эту информацию. Организация отметила, что ничего об этом не знала, а своими действиями The North Face поставил под угрозу доверие к ресурсу.

После этого бренд извинился за свои действия.

В SEO-сообществе кампанию The North Face восприняли резко негативно.

«Если честно, я был шокирован этой кампанией», — заявил SEO-консультант Дэн Шуре (Dan Shure). И он не единственный, кто так отреагировал.

Президент агентства Kick Point Дана ДиТомасо (Dana DiTomaso) оставила следующий комментарий:

«Агентство либо не понимало, что оно делает, либо надеялось ввести людей в заблуждение, либо и то, и другое. Кроме того, вполне очевидно, что они знали, что их уличат, а извинение станет частью созданной кампанией шумихи».

Шуре в свою очередь добавил, что существуют более этичные способы добиться высоких позиций в Google . Например, компании могут отвечать на вопросы пользователей в Q&A-сервисе Quora.

По его мнению, в агентстве не подумали о долгосрочных последствиях запущенной ими кампании, ориентируясь на краткосрочные выгоды.

Этот инцидент снова вывел в центр внимания извечный вопрос: стоят ли краткосрочные SEO-результаты того, чтобы рисковать репутацией бренда?