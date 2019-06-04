Google тестирует блоки локальной выдачи в формате карусели
Западные специалисты
Как
При этом в одном таком блоке может выводиться до трёх каруселей с результатами поиска по похожим запросам:
Напомним, что в прошлом году Google тестировал блок с похожими компаниями в локальной выдаче.
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04.06.2019 07:50