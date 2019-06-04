Google тестирует блоки локальной выдачи в формате карусели

Западные специалисты заметили, что Google тестирует блоки локальной выдачи, оформленные в виде карусели. Похожий тест компания проводила в 2017 году, но тогда карусель использовалась для рекламных объявлений.

Как отметил эксперт по локальному поиску Майк Блументаль, в англоязычной выдаче этот тест может быть ответом Google на антимонопольные жалобы Yelp: блок локальной выдачи расположен под рекламными объявлениями и органическими результатами с Yelp.

При этом в одном таком блоке может выводиться до трёх каруселей с результатами поиска по похожим запросам:

Напомним, что в прошлом году Google тестировал блок с похожими компаниями в локальной выдаче.


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