Google тестирует блоки локальной выдачи в формате карусели

Западные специалисты заметили , что Google тестирует блоки локальной выдачи, оформленные в виде карусели. Похожий тест компания проводила в 2017 году, но тогда карусель использовалась для рекламных объявлений.

Как отметил эксперт по локальному поиску Майк Блументаль, в англоязычной выдаче этот тест может быть ответом Google на антимонопольные жалобы Yelp: блок локальной выдачи расположен под рекламными объявлениями и органическими результатами с Yelp.

При этом в одном таком блоке может выводиться до трёх каруселей с результатами поиска по похожим запросам: