В США готовятся открыть антимонопольные расследования против Google и Amazon

Министерство юстиции (DOJ) и Федеральная торговая комиссия США (FTC) пришли к соглашению о разделении антимонопольных расследований в отношении Google и Amazon. Так, министерство займётся Google , а FTC – Amazon. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным The New York Times, DOJ изучит практики Google на рынке рекламы и поиска, а FTC теперь передаёт министерству все вопросы, связанные с возможными антимонопольными нарушениями со стороны компании.

Что касается Amazon, то FTC планирует разобраться, оказывают ли бизнес-практики компании негативное влияние на конкуренцию и не обладает ли она слишком большой властью в секторе онлайн-ритейла.

Какие действия последуют за этими расследованиями – при условии, что они будут начаты – на данный момент неизвестно.