В США готовятся открыть антимонопольные расследования против Google и Amazon
Министерство юстиции (DOJ) и Федеральная торговая комиссия США (FTC) пришли к соглашению о разделении антимонопольных расследований в отношении Google и Amazon. Так, министерство займётся Google, а FTC – Amazon. Об этом
По
Что касается Amazon, то FTC планирует разобраться, оказывают ли бизнес-практики компании негативное влияние на конкуренцию и не обладает ли она слишком большой властью в секторе онлайн-ритейла.
Какие действия последуют за этими расследованиями – при условии, что они будут начаты – на данный момент неизвестно.
Напомним, что в 2013 году FTC закрыла антимонопольное расследование против Google, продлившееся около двух лет. После 20 месяцев расследования компания согласилась добровольно внести ряд изменений в некоторые из своих бизнес-практик.
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Internet и сети
03.06.2019 16:42