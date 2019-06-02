Ник Белогорский стал новым директором безопасности в Google

Инвестор украинского происождения Ник Белогорский объявил о том, что возглавил команду Trust and Safety в Google, пишут AIN.UA

«С радостью присоедняюсь к друзьям из Google, чтобы работать с легендарной вице-президентом Кристи Канегалло (отвечает в компании за направление Trust and Safety — ред.), которая ранее работала в Совете национальной безопасности при президентах Буше и Обаме… Обещаю всем бороться за более безопасный и защищенный интернет», — написал Белогорский.

В комментарии редакции AIN.UA он подтвердил, что это — фултайм-обязанности, однако не стал комментировать свое назначение, ссылаясь на ограничения, и в частности — не уточнил, будет ли продолжать заниматься инвестициями.

Белогорский родился в Харькове, но после школы переехал в Канаду, потом в США. Белогорский работал в Facebook на позиции Chief Malware Expert, занимаясь защитой аккаунтов сети, но покинул компанию ради того, чтобы присоединиться к Cyphort в качестве сооснователя. Позднее эту компанию купила Juniper. Он также является инвестором, в его портфеле – несколько украинских проектов: Petcube, Rallyware, Capitan, Ecoisme. 


Ольга Карпенко, AIN


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