Ник Белогорский стал новым директором безопасности в Google

Инвестор украинского происождения Ник Белогорский объявил о том, что возглавил команду Trust and Safety в Google , пишут AIN.UA

«С радостью присоедняюсь к друзьям из Google , чтобы работать с легендарной вице-президентом Кристи Канегалло (отвечает в компании за направление Trust and Safety — ред.), которая ранее работала в Совете национальной безопасности при президентах Буше и Обаме… Обещаю всем бороться за более безопасный и защищенный интернет», — написал Белогорский.

В комментарии редакции AIN.UA он подтвердил, что это — фултайм-обязанности, однако не стал комментировать свое назначение, ссылаясь на ограничения, и в частности — не уточнил, будет ли продолжать заниматься инвестициями.