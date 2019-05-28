В Google Docs и Slides можно будет обновлять связанные объекты в один клик
Google
Чтобы открыть панель, нужно перейти в «Инструменты» и нажать «Linked Objects». Для обновления всех объектов нужно нажать на «Update all» в нижней части панели. Чтобы обновить отдельные объекты, нужно кликнуть на «Update» рядом с ними.
Новая функция будет включена по умолчанию и в скором времени станет доступна всем пользователям G Suite.
Напомним, что ранее Google запустил офлайн-режим для работы с файлами Google Документов, Таблиц и Презентаций на Диске.
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