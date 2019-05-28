В Google Docs и Slides можно будет обновлять связанные объекты в один клик

Google добавил в Google Документы и Презентации новую боковую панель, где пользователи смогут видеть все связанные объекты – диаграммы, таблицы и слайды – и обновлять их в один клик.

Чтобы открыть панель, нужно перейти в «Инструменты» и нажать «Linked Objects». Для обновления всех объектов нужно нажать на «Update all» в нижней части панели. Чтобы обновить отдельные объекты, нужно кликнуть на «Update» рядом с ними.

Новая функция будет включена по умолчанию и в скором времени станет доступна всем пользователям G Suite.