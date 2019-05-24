WSJ: Facebook хотел отказаться от политрекламы, но Цукерберг выступил против

Руководство Facebook рассматривало вариант полного отказа от размещения политической рекламы на платформе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Соответствующее решение было вынесено на обсуждение сразу после того, как стало известно о предполагаемом вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США в 2016 году. Однако глава компании Марк Цукерберг выступил против такого шага.

В настоящее время, в рамках подготовки к следующим президентским выборам в США, которые пройдут в 2020 году, Facebook изменил свой подход к продаже политрекламы. Так, компания перестала выплачивать своим сотрудникам комиссионные за этот тип объявлений, чтобы они не способствовали увеличению расходов на рекламу в этом сегменте.

Теперь процесс покупки политической рекламы в Facebook практически полностью переведён в режим самообслуживания, а сотрудники соцсети помогают регистрировать кампании и решать сопутствующие вопросы, рассказал представитель Facebook в комментарии WSJ.

Напомним, что в декабре 2018 года Google и Facebook согласились выплатить в общей сумме $455 тыс. для урегулирования претензий, связанных с нарушением законов американского штата Вашингтон в отношении политической рекламы.

Добавим также, что в январе Facebook ввёл более жёсткие правила размещения политрекламы в Украине, ЕС и Нигерии.


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