Google запускает новый дизайн мобильной выдачи
Google
Реклама
Текстовые объявления теперь будут помечаться чёрным ярлыком «Реклама», который Google начал тестировать в марте. Он заменит зелёный значок, запущенный в 2017 году.
Ярлык теперь будет расположен вверху объявления вместе с отображаемым URL.
В этой версии он будет представлять собой только текст (чёрный) без рамки и заливки.
Органические результаты
В органических результатах поиска теперь будут отображаться фавиконы (значки сайтов). Они будут расположены вверху сниппета — в одном ряду с названием ресурса и навигационной цепочкой (текст в этих элементах будет чёрным).
Раньше название сайта и «хлебные крошки» были зелёного цвета и располагались под заголовком сниппета.
Google также убрал серую линию, которая ранее находилась под заголовками платных и органических результатов. Теперь карточки будут выглядеть более цельными.
Чтобы получить значок для сайта в органических результатах, нужно в заголовок главной страницы добавить тег <link> со специальным синтаксисом. Подробнее об этом можно прочитать в
Когда Google просканирует главную страницу, то обновит иконку сайта. При этом компания не гарантирует, что фавикон будет показываться в результатах поиска — даже если он правильно настроен.
В целом редизайн был призван помочь пользователям быстрее находить нужную информацию и определять её источник.
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22.05.2019 23:10