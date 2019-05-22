Google запускает новый дизайн мобильной выдачи

Google запускает новый дизайн страницы результатов поиска на мобильных устройствах. Обновление коснулось оформления рекламных объявлений и органических результатов.

Реклама

Текстовые объявления теперь будут помечаться чёрным ярлыком «Реклама», который Google начал тестировать в марте. Он заменит зелёный значок, запущенный в 2017 году.

Ярлык теперь будет расположен вверху объявления вместе с отображаемым URL.

В этой версии он будет представлять собой только текст (чёрный) без рамки и заливки.

Органические результаты

В органических результатах поиска теперь будут отображаться фавиконы (значки сайтов). Они будут расположены вверху сниппета — в одном ряду с названием ресурса и навигационной цепочкой (текст в этих элементах будет чёрным).

Раньше название сайта и «хлебные крошки» были зелёного цвета и располагались под заголовком сниппета.

Google также убрал серую линию, которая ранее находилась под заголовками платных и органических результатов. Теперь карточки будут выглядеть более цельными.

Чтобы получить значок для сайта в органических результатах, нужно в заголовок главной страницы добавить тег <link> со специальным синтаксисом. Подробнее об этом можно прочитать в Справке .

Когда Google просканирует главную страницу, то обновит иконку сайта. При этом компания не гарантирует, что фавикон будет показываться в результатах поиска — даже если он правильно настроен.

В целом редизайн был призван помочь пользователям быстрее находить нужную информацию и определять её источник.