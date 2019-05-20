Google не показывает в поисковых сниппетах контент, скрытый под вкладками
Сотрудники Google уже не раз повторяли, что поисковик видит контент, скрытый под вкладками, индексирует его и использует в ранжировании. Однако, как выяснилось на днях, в поисковых сниппетах этот контент не отображается, поскольку пользователи не видят его по умолчанию. Об этом заявил сотрудник Google Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.
Вопрос к нему звучал так:
«Я заметил, что контент под вкладками на мобильной стороне не показывается в результатах поиска так, как было обещано. С чем это связано?».
Мюллер ответил следующее:
«Обычно тот контент, который скрыт под вкладкой, используется и для индексирования, и для ранжирования. Это, в частности, касается mobile-first индексации, когда мы индексируем мобильную версию страницы, и это не проблема. Таким образом, наличие такого контента не должно влиять на ранжирование. Однако мы не покажем его в сниппете.
Мы разделяем эти вещи, потому что если мы показываем что-то в сниппете, то как бы обещаем пользователям, что они увидят это, когда перейдут на страницу. Поэтому, если мы знаем, что контент по умолчанию скрыт, то мы не покажем его в сниппете. Но с точки зрения ранжирования всё должно быть хорошо».
Помимо основной выдачи, по логике, это правило также применимо к блокам с ответами:
I don't know for sure, but my understanding is that it would.
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