Google отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail

Google ведёт списки онлайн-покупок пользователей, используя email-подтверждения, отправляемые компаниями на их адреса в Gmail . На это обратили внимание журналисты CNBC.

Чтобы просмотреть этот список, нужно перейти в раздел «Покупки» в центре управления данными Google Аккаунт. Это можно сделать по ссылке: https://myaccount.google.com/purchases .

Как удалось выяснить CNBC, в этом разделе хранятся данные минимум за пять лет, а то и больше.

При этом на странице отмечается: «Эти данные видны только вам. Ваша конфиденциальность находится под защитой Google».

В Справочном центре говорится , что информация о покупках и бронированиях в аккаунте Google поступает из следующих источников:

заказы, оформленные через Google Ассистента, Google Play, Google Express и другие сервисы Google;

Ассистента, Play, Express и другие сервисы Google; товарные чеки и подтверждения, полученные в Gmail.

Чтобы удалить покупки, нужно перейти в заказ, нажать на кнопку «i» в правом верхнем углу экрана, а затем — на «Откуда это». Google укажет, были ли данные о покупке взяты из Gmail , после чего можно будет нажать «Продолжить» и в появившемся окне выбрать пункт «Убрать покупку из списка».

По словам представителя Google , эта страница призвана облегчить пользователям отслеживание покупок, бронирований и подписок. В компании также заверили, что не используют эту информацию в рекламных целях:

«Мы не используем никакую информацию из ваших сообщений в Gmail для показа рекламы, включая квитанции и подтверждения, показываемые на странице “Покупки”».