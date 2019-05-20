Google отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
Google ведёт списки онлайн-покупок пользователей, используя email-подтверждения, отправляемые компаниями на их адреса в Gmail. На это
Чтобы просмотреть этот список, нужно перейти в раздел «Покупки» в центре управления данными Google Аккаунт. Это можно сделать по ссылке:
Как удалось выяснить CNBC, в этом разделе хранятся данные минимум за пять лет, а то и больше.
При этом на странице отмечается: «Эти данные видны только вам. Ваша конфиденциальность находится под защитой Google».
В Справочном центре
- заказы, оформленные через Google Ассистента, Google Play, Google Express и другие сервисы Google;
- товарные чеки и подтверждения, полученные в Gmail.
Чтобы удалить покупки, нужно перейти в заказ, нажать на кнопку «i» в правом верхнем углу экрана, а затем — на «Откуда это». Google укажет, были ли данные о покупке взяты из Gmail, после чего можно будет нажать «Продолжить» и в появившемся окне выбрать пункт «Убрать покупку из списка».
По словам представителя Google, эта страница призвана облегчить пользователям отслеживание покупок, бронирований и подписок. В компании также заверили, что не используют эту информацию в рекламных целях:
«Мы не используем никакую информацию из ваших сообщений в Gmail для показа рекламы, включая квитанции и подтверждения, показываемые на странице “Покупки”».
Напомним, что Google прекратил сканирование содержимого почтовых ящиков пользователей Gmail, используемое для таргетинга, в 2017 году.
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19.05.2019 10:53