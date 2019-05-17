Google запустит единую корзину для покупок в Поиске, Картинках и YouTube
Google
Это нововведение связано с редизайном Google Shopping, анонсированным в рамках Google Marketing Live 2019.
Теперь при просмотре страницы товара в результатах поиска может появляться кнопка «Add to cart» («Добавить в корзину»).
Эта кнопка также может отображаться при просмотре видео c товаром на YouTube или фотографий товара в Google Картинках.
Отложенные товары пользователям не нужно будет оплачивать сразу. Они cмогут и далее наполнять ту же корзину, а оплатить, когда им будет удобно.
В компании также заверили, что при необходимости пользователи смогут легко вернуть приобретённые товары и будут получать клиентскую поддержку.
Товары от участников программы Shopping Actions будут автоматически появляться в результатах поиска в Google Shopping, Google.com и Google Assistant.
Позже в этом году Google расширит Shopping Actions на другие свои сервисы, включая YouTube и Google Картинки.
Напомним, что программа Shopping Actions, в рамках которой Google сотрудничает с ритейлерами и получает процент от каждой продажи, полученной ими через результаты органического поиска, была запущена в марте 2018 года.
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Internet и сети
17.05.2019 00:47