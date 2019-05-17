Google запустит единую корзину для покупок в Поиске, Картинках и YouTube

Google расширит возможности для шопинга, позволив пользователям добавлять товары из разных своих сервисов – Поиска, Картинок и YouTube – в единую корзину для покупок.

Это нововведение связано с редизайном Google Shopping, анонсированным в рамках Google Marketing Live 2019.

Теперь при просмотре страницы товара в результатах поиска может появляться кнопка «Add to cart» («Добавить в корзину»).

Эта кнопка также может отображаться при просмотре видео c товаром на YouTube или фотографий товара в Google Картинках.

Отложенные товары пользователям не нужно будет оплачивать сразу. Они cмогут и далее наполнять ту же корзину, а оплатить, когда им будет удобно.

В компании также заверили, что при необходимости пользователи смогут легко вернуть приобретённые товары и будут получать клиентскую поддержку.

Товары от участников программы Shopping Actions будут автоматически появляться в результатах поиска в Google Shopping, Google.com и Google Assistant.

Позже в этом году Google расширит Shopping Actions на другие свои сервисы, включая YouTube и Google Картинки.

Напомним, что программа Shopping Actions, в рамках которой Google сотрудничает с ритейлерами и получает процент от каждой продажи, полученной ими через результаты органического поиска, была запущена в марте 2018 года.




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