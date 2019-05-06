Киберполиция закрыла сайт Kinogo и еще 3 пиратских онлайн-кинотеатра

Один из сообщников администрирования пиратских ресурсов - действующий сотрудник фискальной службы Украины.

Киберполиция закрыла сайт Kinogo и еще 3 пиратских онлайн-кинотеатра
Фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохранители вместе с работниками департамента Киберполиции прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top. Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

Администрированием пиратских ресурсов были причастны двое братьев 38-ми и 32-лет. Оба - жители Днепропетровщины. Один из сообщников - действующий сотрудник фискальной службы Украины. Сейчас по месту жительства создателей пиратских сайтов и в одном из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины проведены обыски.

Ежедневно эти онлайн-кинотеатры насчитывали более 100 тыс. просмотров, а сайт Kinogo являлся одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах интернета. За рекламу на этих сайтах, ежемесячно мужчины получали несколько тысяч долларов.

Фото: cyberpolice.gov.ua

"Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы",- отмечено в сообщении Киберполиции.

Фото: cyberpolice.gov.ua

По результатам обысков правоохранители изъяли и направили на экспертизу технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов.

Фото: cyberpolice.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

Напомним, 3 мая 2019 года в Одессе открыли центр кибербезопасности в управлении СБУ. Центр оснащен мощными компьютерами, часть которых имеет выход в интернет, а часть подключена только к внутренней сети интранет. Это третий кибцентр в Украине, подобные центры работают еще в Сумах и Днепре.


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