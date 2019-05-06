В Google Ads появилась возможность выгрузки отчётов сразу в Таблицы

Google Ads позволил выгружать отчёты из интерфейса рекламной системы прямо в Google Таблицы. Об этом сообщается в Справочном центре сервиса.

Чтобы отправить отчёт в Таблицы, нужно нажать кнопку «Сохранить в файл» и выбрать « Google Таблицы».

Раньше отчёты можно было выгружать в виде файлов CSV, PDF, XLSX, XML и др.