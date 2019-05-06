В Google Ads появилась возможность выгрузки отчётов сразу в Таблицы
Google Ads позволил выгружать отчёты из интерфейса рекламной системы прямо в Google Таблицы. Об этом
Чтобы отправить отчёт в Таблицы, нужно нажать кнопку «Сохранить в файл» и выбрать «Google Таблицы».
Раньше отчёты можно было выгружать в виде файлов CSV, PDF, XLSX, XML и др.
Напомним, что на днях Google Ads и AdSense предупредили о сбоях в работе отчётов. Из-за ошибки отчёты за 30 апреля — 1 мая содержат некорректные данные. Сейчас в Google работают над решением этой проблемы.
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Internet и сети
06.05.2019 13:46