В Google Ads появилась возможность выгрузки отчётов сразу в Таблицы

Google Ads позволил выгружать отчёты из интерфейса рекламной системы прямо в Google Таблицы. Об этом сообщается в Справочном центре сервиса.

Чтобы отправить отчёт в Таблицы, нужно нажать кнопку «Сохранить в файл» и выбрать «Google Таблицы».

Раньше отчёты можно было выгружать в виде файлов CSV, PDF, XLSX, XML и др.

Напомним, что на днях Google Ads и AdSense предупредили о сбоях в работе отчётов. Из-за ошибки отчёты за 30 апреля — 1 мая содержат некорректные данные. Сейчас в Google работают над решением этой проблемы.


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