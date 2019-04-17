Facebook представил новую стратегию управления ставками
Facebook
Ранее в сервисе было доступно два варианта управления ценой: предельная ставка и целевая цена. Теперь в распоряжении рекламодателей появится ещё один вариант – предельная цена.
Согласно
В отличие от целевой цены, предельная цена – это средняя сумма, которую Facebook стремится не превышать, приобретая в первую очередь самые дешёвые события для оптимизации. При этом целевая цена – это та сумма, которой Facebook старается держаться, даже когда доступны события за меньшую цену.
Подробнее о предельной цене можно узнать по
Новая стратегия станет доступна всем рекламодателям в течение года.
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