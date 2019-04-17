Facebook представил новую стратегию управления ставками

Facebook анонсировал запуск новой стратегии управления ставками – Cost Cap (предельная цена). Нововведение призвано помочь рекламодателям максимизировать эффективность затрат и количество конверсий.

Ранее в сервисе было доступно два варианта управления ценой: предельная ставка и целевая цена. Теперь в распоряжении рекламодателей появится ещё один вариант – предельная цена.

Согласно Справке, «предельная цена позволяет сообщить Facebook, что необходимо максимально увеличить количество событий для оптимизации, при этом следя за тем, чтобы средняя цена не превышала указанную сумму. При увеличении бюджета цены могут возрасти, но никогда не превысят предельную цену».

В отличие от целевой цены, предельная цена – это средняя сумма, которую Facebook стремится не превышать, приобретая в первую очередь самые дешёвые события для оптимизации. При этом целевая цена – это та сумма, которой Facebook старается держаться, даже когда доступны события за меньшую цену.

Подробнее о предельной цене можно узнать по ссылке. А рекомендации по использованию этой стратегии управления ставками находятся здесь.

Новая стратегия станет доступна всем рекламодателям в течение года.


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